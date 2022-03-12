Uyuşturucuları plastik çocuk bisikletine saklamışlar - Haberler

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Uyuşturucuları plastik çocuk bisikletine saklamışlar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucuları plastik çocuk bisikletine saklamışlar

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da plastik çocuk bisikleti içerisine gizlenmiş 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da plastik çocuk bisikleti içerisine gizlenmiş 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Bölge trafik uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, plastik çocuk bisikleti içerisine gizlenmiş 524,90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 4 şahıstan K.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.A., A.H. ile F.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Uyuşturucuları plastik çocuk bisikletine saklamışlar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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