Uyuşturucuları 'Ozon' yakaladı Samsun'un Atakum ve Bafra ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, narkotik dedektör köpeği "Ozon"un yardımıyla bonzai ve esrar ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ve Bafra ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, narkotik dedektör köpeği "Ozon"un yardımıyla bonzai ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama faaliyeti neticesinde 150 gram bonzai ile suç geliri olduğu değerlendirilen 4 bin 621 TL ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama faaliyeti neticesinde 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA