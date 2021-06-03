UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, kovalamacayla durdurulan motosikletlinin elindeki poşette bulunan kutuda, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, kovalamacayla durdurulan motosikletlinin elindeki poşette bulunan kutuda, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi'ndeki denetim sırasında, 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında bulunmasının ardından motosikletli, elinde poşetle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan şüphelinin elindeki poşette, baklava kutusu olduğu görüldü. Kutuyu açan polisler, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polisler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ
UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ
UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ
UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Beren Saat Seda Sayan İlker Kaleli
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UYUŞTURUCULARI KUTUDAKİ BAKLAVALARIN ARASINA GİZLEMİŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 10:31:16. #1.13#

title