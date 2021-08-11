Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler
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Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler

Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, polisin durdurduğu otomobilde, taşınabilir hoparlörün içine yerleştirilen 1 kilo 439 gram, bebek bezine gizlenen 983 gram metamfetamin ele geçirildi.

DENİZLİ'de, polisin durdurduğu otomobilde, taşınabilir hoparlörün içine yerleştirilen 1 kilo 439 gram, bebek bezine gizlenen 983 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente şehir dışından uyuşturucu getirileceğini öğrenince çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, önceden belirlenen ve takibe alınan otomobilin sürücüsünü şehir girişinde durdurdu. Araçta bulunan 3 kişi, gözaltına alındı. Narkotik madde arama köpeği 'Jiby' ile yapılan aramalarda; taşınabilir hoparlörün içine yerleştirilen 1 kilo 439 gram, bebek bezine gizlenen 983 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler
Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler
Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler
Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler
Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler
Uyuşturucuları hoparlör ve bebek bezine gizlemişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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