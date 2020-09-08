Uyuşturucuları, 'ganyan kuponunuz hazır' şifresiyle satmışlar TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda ganyan kuponlarına sarılı uyuşturucu ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda ganyan kuponlarına sarılı uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyu kupona sarıp, 'ganyan kuponunuz hazır' diyerek satan 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde ganyan kuponları ile uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine yapılan baskında polis ekipleri, ganyan kuponlarına sarılmış, satışa hazır 100 gram, torba içinde 400 olmak üzere toplam 500 gram bonzai ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, 1 kişinin de aranmasına devam ediliyor. Şüphelilerin uyuşturucuları satarken polise yakalanmamak için telefonda, 'ganyan kupununuz hazır, alabilirsiniz' şifresi kullandıkları ortaya çıktı.FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA