Uyuşturucuları Atıp Kaçarken Yakalandı

Samsun'da bir kişi uyuşturucu madde satarken polise yakalanınca, üzerindeki uyuşturucuları atıp kaçarken kovalama sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Liman Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbari bilgisine ulaşılan Kadir M.'yi (37) takibe aldı. İki bina arasındaki karınlık yerde bir kişi ile buluşan Kadir M.'ye müdahale edildi. Kadir M.'nin üzerinde bulunan 30 adet extacy uyuşturucu hap ile 1 gram esrar maddesi atıp kaçmaya başladı ve kovalamaca sonucu yakalandı. Amasya'da gelip Kadir M.'den uyuşturucu almak isteyen şahsın da parayı verdiği ancak uyuşturucuyu alamadan yakalandığı öğrenildi. Uyuşturucu alıcısı ifade alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan Kadir M.,"uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN