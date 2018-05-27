Uyuşturucuları Atıp Kaçarken Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

Samsun'da uyuşturucu madde satarken polise yakalanınca, üzerindeki uyuşturucuları atıp kaçarken kovalama sonucu yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Liman Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbari bilgisine ulaşılan Kadir M.'yi (37) takibe aldı. İki bina arasındaki karanlık yerde bir kişi ile buluşan Kadir M.'ye müdahale edildi. Kadir M., üzerinde bulunan 30 adet extacy uyuşturucu hap ile 1 gram esrar maddesini atıp kaçmaya başladı ve kovalamaca sonucu yakalandı. Amasya'dan gelip Kadir M.'den uyuşturucu almak isteyen şahsın da parayı verdiği ancak uyuşturucuyu alamadan yakalandığı öğrenildi. Uyuşturucu alıcısı ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan Kadir M., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kadir M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN