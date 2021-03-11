Uyuşturucular yatağın altından çıktı
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Uyuşturucular yatağın altından çıktı

11.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45
Uyuşturucular yatağın altından çıktı

Antalya'da istihbarat çalışmaları neticesinde bir eve yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da istihbarat çalışmaları neticesinde bir eve yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

B.P. isimli şüphelinin Göynük mahallesine uyuşturucu madde getireceğinin duyumunun alınması üzerine Kemer Merkez Jandarma Karakol komutanlığı, JASAT Timi ve Kom Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. B.P.'nin üzerinde satışa hazır aynı gramajlarda 5 paket halinde yaklaşık 14 gram Skunk ele geçirildi. İkamette yapılan aramada yatağının altında poşet içerinde satışa hazır 25 ayrı paket halinde yaklaşık 65 gram olmak üzere toplam satışa hazır fişek tabirinde hazırlanmış 30 fişek halinde yaklaşık 79 gram Skunk uyuşturucu ve uyarıcı madde, ayrıca şahsın hazırladığı kova içerisinde 7 adet LSD kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan uyuşturuculara el konulurken B.P. gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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