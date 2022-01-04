DİREKSİYONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI; 1 GÖZALTI

TRABZON'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, direksiyon içine gizlenen 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 sentetik ecza ile 1 ecstasy hap ele geçirildi, sürücü K.V.C., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir minibüsü takibe aldı. Takip sonucu durdurulan araçta narkotik köpek ile yapılan aramada direksiyon içine gizlenen 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 sentetik ecza ile 1 ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL ele geçirildi. Aracın sürücüsü K.V.C., gözaltına alındı.