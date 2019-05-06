Uyuşturucudan Yeniden Gözaltına Alınan Şahsa Adli Kontrol

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen ve tutuklanan 5 şahısla birlikte gözaltına alınıp hastalığından dolayı serbest bırakılan şüpheli, tedavisinin ardından yeniden gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar sonucu uyuşturucu sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik dün Atakum ve İlkadım ilçelerinde 29 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında daha önceden takibe alınan 6 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu operasyon kapsamında çok sayıda paketler ve satışa hazır fişekler halinde 190, 28 gram bonzai, 4 adet ekstasy hap, 4 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 385 TL para, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 5 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan 30 Nisan'da Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ancak emniyetten şeker hastalığından dolayı rahatsızlanınca savcının talimatıyla serbest bırakılan A.B., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve tedavisinin tamamlanmasının ardından savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Narkotik Bürosu ekiplerince Samsun Adliyesine sevk edilen A.B., savcı tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA