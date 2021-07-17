Uyuşturucudan tutuklu Ümitcan Uygun'a tahliye (2)
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Uyuşturucudan tutuklu Ümitcan Uygun'a tahliye (2)

Uyuşturucudan tutuklu Ümitcan Uygun'a tahliye (2)
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan tahliye edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan tahliye edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uygun'un, 10 Ocak'ta uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği videonun internet dolaşımında olduğuna yönelik bilgilerin yer aldığının görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Şüpheli Uygun'un savunmasının ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Ocak tarihli kararı ile tutuklanmasına karar verildiği anımsatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan değerlendirme ile şüpheli hakkında 5237 sayılı 'Türk Ceza Kanunu'nun 190/2'nci maddesi hükmünün yasal unsurları itibarıyla yeterli delile ulaşılarak, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığı ancak mahkemece 25 Şubat'ta iddianamenin iadesine karar verildiği, söz konusu iadeye ilişkin mahkeme kararına karşı başsavcılıkça nöbetçi ağır ceza mahkemesine yapılan itirazın da reddedildiği bildirildi. Başsavcılığın, kesinleşen mahkeme kararlarına karşı 6 Nisan'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosu'na talepte bulunulduğu, bu itibarla soruşturmanın hala devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 'soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı geçemez' hükmü karşısında, şüpheli Uygun hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 16 Temmuz'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve CMK'nın 109'uncu ve devamı maddeleri gereğince adli kontrol altına alınmasına karar verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

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