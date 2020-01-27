Uyuşturucudan tutuklandı, pişmanlık yasasından yararlandı
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Uyuşturucudan tutuklandı, pişmanlık yasasından yararlandı

Malatya'da bir zanlı uyuşturucudan tutuklandı, pişmanlık yasasından yararlanınca sakladığı esrarın yerini gösterdi.

27.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:14
Uyuşturucudan tutuklandı, pişmanlık yasasından yararlandı

'da bir zanlı uyuşturucudan tutuklandı, pişmanlık yasasından yararlanınca sakladığı esrarın yerini gösterdi.


Malatya görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda, bir şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada toplam 81,03 gram Sentetik Kannobinoid maddesi ve 80,27 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, etkin pişmanlıktan yararlanmak adına vermiş olduğu bilgi doğrultusunda Battalgazi bölgesinde bulunan kayısı bahçesi arazisinde yapılan çalışmada toprağa gömülü vaziyette 1 kilo 320 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Uyarıcı hap ele geçirildi


Bu arada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan başka bir istihbarı çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın Elazığ ilinden yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı hap getireceği yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Yapılan yol uygulama noktasında araç durdurularak, araç içerisinden 352 adet üretimi ve satışı resmi makamların iznine bağlı kontrole tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip hap ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor - MALATYA

Kaynak: İHA
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