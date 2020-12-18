Uyuşturucudan serbest kalan gencin evinde kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucudan serbest kalan gencin evinde kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

18.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:33
Uyuşturucudan serbest kalan gencin evinde kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

Samsun'da bir hafta önce uyuşturucu ile yakalanıp mahkemece serbest bırakılan gencin evinde paket paket kokain, ekstasy hap, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da bir hafta önce uyuşturucu ile yakalanıp mahkemece serbest bırakılan gencin evinde paket paket kokain, ekstasy hap, esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta önce C.K. adlı genci yanında arkadaşı ile birlikte bir araçta uyuşturucuyla yakaladı. Adliyeye sevk edilen C.K. ve arkadaşı uyuşturucu ticareti suçundan çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.K.'nin irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisini alarak Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bekar evi olarak kullandığı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 9 paket halinde 155,84 gram kokain, bin 536 adet ekstasy hap, 6,19 gram ekstasy tozu, 2 paket halinde 23,49 gram esrar maddesi ve 2 bin 375 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucudan serbest kalan gencin evinde kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Öykü Çelik Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucudan serbest kalan gencin evinde kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:39:45. #1.15#
title