"Uyuşturucudan ölümlerin en fazla azaldığı il İzmir oldu"

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, uyuşturucuya karşı verdikleri mücadele ile İzmir'in uyuşturucu kaynaklı ölümlerin en fazla azaldığı kent olduğunu, sentetik uyuşturucuları neredeyse hiç satılamaz hale getirdiklerini belirtti.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle Medical Park İzmir Hastanesinde düzenlenen "Uyuşturucu ile Nasıl Mücadele Ediyoruz ?" konulu konferansa katılan Aşkın, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası uyuşturucu satıcılarının hedefindeki ülke haline geldiğine dikkati çekti.

Uyuşturucuyla mücadele için etkin yöntemler geliştirdiklerini, İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadıklarını dile getiren Aşkın, "Öncelikle kimse uyuşturucu satamasın diye mücadele ediyoruz. İzmir'deki cezaevlerinde uyuşturucu satmak suçundan hükümlü ve tutuklu sayısı 10 bin civarında. Bu yılın ilk 5 ayında 500'ün üzerinde şüpheli de uyuşturucu ticaretinden tutuklandı." diye konuştu.

"Kimseye uyuşturucu sattırmayacağız"

Uyuşturucuyla daha etkin mücadele üzerine sürekli kafa yorduklarını aktaran Aşkın, bu işin sadece polis operasyonlarıyla çözülemeyeceğine işaret etti.

"Narko alan" projesiyle kritik alanların kontrol altında tutulduğunu, "kimseye uyuşturucu sattırmayacağız" kararlılığıyla çalıştıklarını belirten Aşkın, "Sokakta 6 yaşındaki çocuktan tutun da 90 yaşında kadına kadar uyuşturucu satıcısıyla karşılaştık. 155 Polis İmdat Hattı'na uyuşturucu ile ilgili gelen ihbarların yoğun olduğu bölgeleri çıkararak bir analiz yaptık. Ekiplerimiz kentte öncelikle Konak ilçesinin 17 mahallesinde 126 nokta belirledi. Bu bölgelerde yangın çok büyüktü ve müdahale etmemiz gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl 14 Eylül'de bin 70 polisimizle girdiğimiz bu bölgelerden çıkmadık." dedi.

Projenin başladığı günden bugüne uyuşturucudan sadece 3 ölüm olayının yaşandığı bilgisini veren Aşkın, İzmir'in haftada ortalama iki canını uyuşturucuya kurban verdiği o dönemlerin geride kaldığını bildirdi.

Aşkın, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu projeyle insan hayatına dokunduk. Bu bölgelerde yaşayan İzmirlilerin de desteğiyle kontrollerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, 1 milyon 825 bin kişiyi bu noktalarda aradı. Sentetik uyuşturucuyu, İzmir'de neredeyse hiç satılamaz hale getirdik. İnsan üstü verdiğimiz emekle onlarca gencimiz hayatta kaldı. Bütün Türkiye'de uyuşturucudan ölümlerin en fazla azaldığı il olduk."

Aşkın, uyuşturucuyla mücadelede gençlerin rol model olarak kabul edeceği sporcu ve sanatçıların yetiştirilmesinin önemine de dikkati çekti.

Konferansa, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Beken, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ve hastane çalışanları katıldı.

Kaynak: AA