Uyuşturucudan ölüme 2 gözaltı

26.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:02

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Sinop'un Durağan ilçesine giden 3 arkadaş Samsun'dan aldıkları uyuşturucu hapları araçta kullandı. Kızlan mevkisinde 18 yaşındaki Mehmet A. uyuşturucu dozunu fazla kaçırarak fenalaştı. Geri dönen arkadaşları A.E. (22) ve Y.G. (22), fenalaşan arkadaşları Mehmet A.'yı Alaçam Devlet Hastanesine götürdü. Burada gencin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı araştıran Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.E. ve Y.G'yi gözaltına alarak geniş çapta araştırma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA