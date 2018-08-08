Uyuşturucudan Komaya Giren Genç, Yaşama Tutunamadı
GAZİANTEP'te, aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Yunus K. (24), hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
GAZİANTEP'te, aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Yunus K. (24), hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İddiaya göre, Vatan Mahallesi'nde 10 gün önce aşırı dozda uyuşturucu kullanan Yunus K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç, bugün yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti. Gencin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - Gaziantep