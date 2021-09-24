Uyuşturucudan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Uyuşturucudan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucudan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahsın ilçede olduğu bilgisini alması üzerine şahsın bulunduğu yere operasyon düzenledi. Hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

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