Uyuşturucudan kaynaklı yaşamını yitiren kişi sayısı 342'ye düştü NARKOTİM", "Narkolg", "Narko Rehber", "Narko Nokta", "Narko Tır", "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" ve okul çevrelerinde alınan önlemler sonuç verdi.

NARKOTİM", "Narkolg", "Narko Rehber", "Narko Nokta", "Narko Tır", "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" ve okul çevrelerinde alınan önlemler sonuç verdi. 2017 yılında 941 olan uyuşturucudan kaynaklı ölüm sayısı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile 2019 yılında 599 azalarak 342'ye düştü.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı operasyonlar, hayata geçirilen "NARKOTİM", "Narkolg", "Narko Rehber", "Narko Nokta", "Narko Tır", "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" ve okul çevrelerinde alınan önlemler sonuç verdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bu çalışmalar sayesinde 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan kaynaklı yaşamını yitirirken, geçen yıl bu sayı 599 azalarak 342'ye düştü.

İçişleri Bakanlığı Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ekiplerince 1 Ocak-22 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 63 bin 281 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin, 1 ton 76 kilogram metamfetamin, 506 kilogram skunk, uyuşturucu yapımında kullanılan 434 kilogram kimyasal madde, 332 kilogram bonzai, 225 kilogram kokain, 87 kilogram afyon sakızı, 1 kilogram amfetamin, 1 milyon 455 bin 367 adet sentetik ecza, 930 bin 109 adet captagon, 16 milyon 830 bin 497 kök haşhaş ve 10 bin 503 litre asetik anhidrit ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 93 bin 844 şüpheliden 9 bin 456'sı tutuklandı.

2020 yılının ilk altı ayında yapılan operasyonlarda ise kök kenevir ve ecstasy yakalamalarında rekor kırıldı. Operasyonlarda 13 milyon 100 bin 69 kök kenevir ve 5 milyon 499 bin 811 adet ecstasy ele geçirildi.

5 farklı ülkede eş zamanlı müşterek operasyonlar gerçekleştirildi

Yurt içinde uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayan güvenlik güçleri, yurt dışında yabancı muhataplarıyla yürüttüğü müşterek çalışmaları bu yıl da sürdürdü. Uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Hollanda makamlarıyla 5 farklı ülkede eş zamanlı müşterek operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 2 ton 384 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, Türkiye'de 8, Hollanda'da 5 ve Polonya'da 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Uyuşturucudan kaynaklı ölümler azaldı

Türkiye'nin bu alanda yürüttüğü mücadele, uyuşturucudan kaynaklı ölüm oranlarına da olumlu yansıdı. Uyuşturucu kullandığından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 2015'te 590, 2016'da 920, 2017'de 941 ve 2018'de 657 iken, geçen yıl bu sayı 342 olarak kayıtlara geçti. Uyuşturucuyla mücadele operasyonları ve farkındalık çalışmaları sayesinde son 3 yılda uyuşturucudan kaynaklı yaşamını yitiren kişi sayısı 599 azaldı.

"Narkolog Projesi" ile uyuşturucu suçlularının profili çıkarılıyor

Uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenler ile risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla 2018'de hayata geçirilen Narkolog Projesi kapsamında 65 soruluk anket, 2019'da uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapılan kişilerden 20 bin 247'sine yapıldı. Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen anketlerden uyuşturucu kullanımına ilişkin önemli sonuçlar çıktı. Buna göre 2019'da yapılan anketlere katılanların yüzde 94,2'si erkek, yüzde 5,8'i kadın oldu. Katılımcılardan yüzde 33,6'sının ortaokul, yüzde 30,2'sinin lise, yüzde 27,6'sının ilkokul, yüzde 5,6'sının üniversite/yüksekokul, yüzde 1,5'unun okuma yazma bilmeyen, yüzde 1,3'ünün okur-yazar ve yüzde 0,2'sinin yüksek lisans öğrenim durumuna sahip olduğu belirlendi. Yüzde 54,5'i düzenli bir işi olduğunu, yüzde 30,9'u işinin olmadığını ve yüzde 14,6'sı da ara ara çalıştığını ifade eden katılımcılardan yüzde 89,1'i aile fertleri, yüzde 7'si yalnız, yüzde 2,2'si ev arkadaşı, yüzde 0,8'i sevgili, yüzde 0,6'sı akraba, yüzde 0,2'si sokakta, yüzde 0,2'si devlet yurdu ya da özel yurtta oda arkadaşıyla yaşadığını belirtti. Anne mesleğinin ne olduğu sorusuna katılımcılardan yüzde 89,6'sı ev hanımı, yüzde 2,3'ü emekli, yüzde 1,2'si işçi, yüzde 0,9'u temizlikçi, yüzde 6'sı diğer meslekler yanıtını verdi.

Uyuşturucuya başlama yaşı 20,8

Proje kapsamında yapılan anketlere göre, uyuşturucuya başlama yaşı 2019'da 20,8, en riskli yaş grubu yüzde 71,3 ile 15-24 yaş aralığı, ilk denenen uyuşturucu ise yüzde 82,8 ile esrar maddesi oldu. Uyuşturucu kullanıcıları, narkotik maddeyi ilk olarak nasıl temin ettiklerine ilişkin soruya yüzde 74,4 oranında "arkadaş ve yakın çevresi", yüzde 24,4 oranında ise "parayla satın alma" yanıtını verdi.

Uyuşturucu maddeyi kendi evinde kullananlar ilk sırada

Ankete katılanların yüzde 45,9'u uyuşturucu maddeyi kendi evinde, yüzde 25,3'ü metruk binalarda, yüzde 12,4'ü arabada, yüzde 6,4'ü arkadaşının evinde, yüzde 5,1'i parkta, diğerleri ise çeşitli yerlerde kullandığını söyledi. Uyuşturucu maddeyi kullanım sıklığına ilişkin soruya katılımcılardan yüzde 22'si haftada bir kez, yüzde 20,1'i haftada birden fazla, yüzde 16,5'i günde bir kez, yüzde 12,2'si günde birden fazla, yüzde 11,8'i ayda bir kez, yüzde 9,6'sı 6 ayda bir kez, yüzde 7,8'i de ayda birden fazla cevabını verdi.

İllerin uyuşturucu haritaları çıkarılıyor

Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan "atık sularda uyuşturucu madde analizi" işbirliği protokolü ile illerin uyuşturucu haritaları çıkarılıyor. Böylelikle 18 ilde yürütülen proje kapsamında yasa dışı madde tüketimi ile ilgili bölge ve suç profili oluşturma, etkin üretim ve tüketim bölgelerini tespit etme, önleme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi amaçlanıyor.

Narkotimler sayesinde 53 bin 537 şahıs tutuklandı

Başta sokak suçlarıyla mücadele kapsamında ve yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalarına destek olması amacıyla 2014 yılı sonunda NARKOTİM isimli proje uygulamaya konuldu. 23 Ekim 2018 tarihinde 81 ildeki NARKOTİM kuruluşları tamamlanarak kurumsal hale getirildi. Narkotimler 1 Ocak 2015-18 Haziran 2020 tarihleri arasında 157 bin 996 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 288 bin 430 şüpheli yakalandı, 53 bin 537 şahıs tutuklandı.

Okul önlerinde önlemler alındı

Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik olarak İçişleri, Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 12 Eylül 2018 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı. Yapılan işbirliği ile "öncelikli okullara yönelik" 5 bin 329 polis ve 20 bin özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

181 bin 135 kişi cep telefonlarına UYUMA programını indirdi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında aileler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, 155 Polis İmdat hattını 7 gün 24 saat esasına göre arayarak ulaşabiliyor. Yine İçişleri Bakanlığınca 15 Aralık 2017 tarihinde yurt genelinde başlatılan Açık Kapı Projesi ile vatandaşların mülki amirlere kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlandı. Yine İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında sokak satıcılarıyla mücadelede etkinliği artırma ve vatandaşların uyuşturucu ile mücadelede katkısını sağlama amacıyla UYUMA aplikasyonu hayata geçirildi. Bu aplikasyon sayesinde suç bildirimleri anlık ve tek tuşla yapılabiliyor. Program 181 bin 135 kişi tarafından indirilirken, 10 bin 790 ihbarda bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA