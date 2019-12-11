Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı

11.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:04

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç kız, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 22 yaşındaki E.E. adlı genç kız, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA