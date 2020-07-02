Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişileri yakın takibe aldı.

Polis, S.Y., A.D.'yi uyuşturucu ticareti yapmak, S.D. ve İ.C.A'yı da aracılık yapmak suçu iddiasıyla gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 80 adet ecstasy, 50 gram esrar ve 10 gram bonzai ele geçİrildi.

Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA