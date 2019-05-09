Uyuşturucudan Gözaltına Alınan 4 Kişiye Adli Kontrol

Uyuşturucudan Gözaltına Alınan 4 Kişiye Adli Kontrol

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucudan Gözaltına Alınan 4 Kişiye Adli Kontrol

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre devam eden planlı çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yapan şahıslara yönelik Samsun, Amasya ve Antalya'nın Alanya ilçesinde önceki gün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.E.B. ve B.G. Samsun'da, F.Y. Amasya'da, İ.G. ise Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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