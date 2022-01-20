UYUŞTURUCUDAN EV HAPSİ ALDI, 9 GÜN SONRA 10 KİLO ESRARLA YAKALANDI

KARAMAN'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin 9 gün önceki uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınıp, ev hapsi verilen Osman Kalkan olduğu ortaya çıktı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Osman Kalkan'nın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiğini belirledi. Polis, Osman Kalkan'ın adreslerine operasyon düzenledi, evin çatı kısmına gizlenmiş 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, Osman Kalkan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kalkan sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, 9 gün önceki uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınıp, ev hapsi verildiği ortaya çıktı.

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