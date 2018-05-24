Uyuşturucudan Ceza Alan Gizem Karaca'dan İlk Açıklama: 5 Sene Önce Olmuş Bir Durum
Uyuşturucu ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası alan Gizem Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "5 sene önce olmuş bir durum. Tekrar gündeme geldiği için çok konuşuluyor" dedi.
Gizem Karaca, dün akşam rol aldığı "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin galasına katıldı. Magazin D kameralarına konuştu.
"5 SENE ÖNCE OLMUŞ BİR DURUM"
Gizem Karaca'ya hapis kararıyla ilgili sorulara "5 sene önce olmuş bir durum. Tekrar gündeme geldiği için çok konuşuluyor. Avukatım gerekli açıklamaları yaptı, özellikle basına açıklama yapıldı. Konu yargıtay sürecinde" cevabını verdi.
5 YIL SONRA KARAR AÇIKLANDI
Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.
ÇAĞATAY ULUSOY GİZEM KARACA VE CENK EREN'E HAPİS
Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.
-
NE GONUŞULACADIKI GOĞUŞULMASINMI NİYEKİ BİZ YESEK BU HALTI BİZİDE GOĞUŞACAKLAR SEĞEN Bİ ÖZELLLİĞİNMİ VARIKI GOĞUŞULMASIN NE GONUŞACAĞAZ BAK HANIM KIZIM ADALETSE SANADA ADALET BANADA ADALET SENİN ÖZELLİĞİN NEDİRKİ KONUŞMAYALIM TABİKİ KONUŞULACAK YEDİNİZ BİR HALT SUSUN BARİCevap Yaz Yayından Kaldır
-
sizin bahçelide gerksiz mahkumlara af peşinde zaten uzun adama kumpas kurdu seçimlere öne çekti tayipide eritti 100/30 indirecek buda sizin bahçelinin siyasetiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ya bu olaylar sanki bugün olmuş gibi kamuyu yanlış yere çekiliyor oysa hergün saat dakika dakika devolosyon oluyor bunları kafayı yorunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Asalet; boyda değil soyda, incelik; belde değil dilde, doğruluk; sözde değil özde, güzellik; yüzde değil, yürekte olur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
seviyorum bu kızı NE OLUR onun cezasını ben vereyim çok riça ediyorumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır