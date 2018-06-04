Uyuşturucudan Bayılan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da içtiği uyuşturucu madde sonrası olduğu yere yığılıp kaldığı iddia edilen 19 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki F.A., sokakta baygın halde bulundu. İçtiği uyuşturucunun etkisi ile bayıldığı iddia edilen F.A.'nın üzerinde arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN