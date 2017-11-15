Uyuşturucudan Aranıyordu, Cezaevi Firarisi Çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu suçundan yakalanan bir zanlının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Selçuk Mahallesi'nde ikamet eden M.G.'nin (47) uyuşturucu suçlusu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, zanlının kaldığı eve yaptıkları baskında şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri gözaltına aldıkları M.G.'yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. - BURSA