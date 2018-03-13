Uyuşturucudan Aranan Şahsın Üzerinden Yine Uyuşturucu Çıktı

Samsun'da uyuşturucu suçundan kesinleşmis hapis cezası bulunan ve ayrıca mahkemece de ifadeye gitmediği için yakalama kararı çıkartılan bir kişi, şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada yine uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri şüphe üzerine 33 yaşındaki Y.Ç.'nin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar bonzai ele geçirdi. Kimlik soruşturması yapılan Y.Ç.'nin ayrıca uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yine uyuşturucu suçundan mahkemeye ifadeye gitmediği için hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldığı ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN