Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

02.11.2019 10:00
Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin uygulama yaptığı sırada polisi görünce kaçan şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan K.D.'nin "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Şüpheli K.D. hakkında yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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