Uyuşturucudan aranan şahıs kısıtlamada sokakta yakalandı

Uyuşturucudan aranan şahıs kısıtlamada sokakta yakalandı Kendisini görüntüleyen gazeteciye polis aracına bindirildiği sırada "Gel beraber binelim" diyerek tepki gösterdi Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve temin etme suçundan aranması olan...

Uyuşturucudan aranan şahıs kısıtlamada sokakta yakalandı

Kendisini görüntüleyen gazeteciye polis aracına bindirildiği sırada "Gel beraber binelim" diyerek tepki gösterdi

AKSARAY - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve temin etme suçundan aranması olan şahıs sokakta yakalandı. Şahıs, kendisini görüntüleyen gazeteciye polis aracına bindirildiği sırada "Gel beraber binelim" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00'den sonra uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Tahsin Ö. şüphe üzerine devriye atan polis ekipleri tarafından Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde durduruldu. Polis ekiplerince yapılan GBT sorgulamasında hakkında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek suçundan aranması olduğu anlaşılan Tahsin Ö. ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için ceza kesildi. Şahıs, kendisini görüntüleyen gazeteciye polis aracına bindirildiği sırada "Gel beraber binelim" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN