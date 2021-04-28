UYUŞTURUCUDAN ARANAN KİŞİNİN EVİNDEN 300 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI
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UYUŞTURUCUDAN ARANAN KİŞİNİN EVİNDEN 300 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de 'uyuşturucu satıcılığı' suçundan aranan Y.K.'nin evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

OSMANİYE'de 'uyuşturucu satıcılığı' suçundan aranan Y.K.'nin evine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan aranan Y.K.'nin evine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olduğu değerlendirilen, 2 kilo 645 gram bonzai, 730 gram metamfetamin, 4 gram takoz esrar, 3 gram eroin, 26 yeşil reçeteye tabi hap, 409 gram bonzai ham maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 360 TL ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai yapımında kullanılan sıvı ham maddeden yaklaşık 40 kilo uyuşturucu madde elde edilebileceği bildirildi. Y.K. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç' suçu kapsamında tahkikat başlatılırken, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

UYUŞTURUCUDAN ARANAN KİŞİNİN EVİNDEN 300 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI
UYUŞTURUCUDAN ARANAN KİŞİNİN EVİNDEN 300 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI
UYUŞTURUCUDAN ARANAN KİŞİNİN EVİNDEN 300 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI
UYUŞTURUCUDAN ARANAN KİŞİNİN EVİNDEN 300 BİN TL'LİK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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