Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum (2)

Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum (2)

5 TUTUKLAMAZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum (2)

5 TUTUKLAMA
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. "Adalet istiyorum" diye bağıran T.G.'nin de aralarında olduğu 5 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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