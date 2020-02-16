Uyuşturucudan 7 tutuklama
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Uyuşturucudan 7 tutuklama

Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

16.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:20
Uyuşturucudan 7 tutuklama

'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.


Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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