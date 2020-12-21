Uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

21.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:47
Uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan T.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen T.S., işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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