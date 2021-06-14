Uyuşturucudan 22 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucudan 22 şüpheli yakalandı

Uyuşturucudan 22 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sokak operasyonlarında uyuşturucudan 22 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sokak operasyonlarında uyuşturucudan 22 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sokak operasyonlarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçu ile ilgili olarak 20 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ise 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 6 gram esrar, 4,92 gram metamfetamin, 61,59 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan 22 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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