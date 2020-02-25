Uyuşturucudan 2 tutuklama

Uyuşturucudan 2 tutuklama

Malatya'da, uyuşturucudan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

25.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:47
Uyuşturucudan 2 tutuklama

'da, uyuşturucudan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.


Malatya ekiplerince yapılan çalışmalarda, yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında 2 şüpheli şahıstan 96,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler