Uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli yakalandı.
27.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:55
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada 280, 92 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai sonrasında 2 şüpheli gözaltına alınırken gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA