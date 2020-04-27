Uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada 280, 92 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai sonrasında 2 şüpheli gözaltına alınırken gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA