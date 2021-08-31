UYUŞTURUCUDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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UYUŞTURUCUDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan Ata Akın (57), yakalanıp, tutuklandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan Ata Akın (57), yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2015 yılında Honaz ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Ata Akın (57) gözaltına alındı. Akın'ın evinde yapılan aramada, 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ata Akın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Ata Akın için yakalama kararı verildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan Ata Akın'ın Honaz ilçesinde olduğu bilgisine ulaşan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yakalanıp gözaltına alınan Ata Akın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Ata Akın'ın, eskiden büyükşehir yasasıyla kapanan bir belde belediyesinde muhasebe müdürlüğü yaptığı bildirildi.

UYUŞTURUCUDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
UYUŞTURUCUDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
UYUŞTURUCUDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
UYUŞTURUCUDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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UYUŞTURUCUDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Haberler
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