Uyuşturucudan 10 yıl ceza alıp tutuklandı
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Uyuşturucudan 10 yıl ceza alıp tutuklandı

11.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:14
Uyuşturucudan 10 yıl ceza alıp tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuksuz olarak yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuksuz olarak yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan S.Ö. bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz olarak yargılanan S.Ö. yargılandığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, S.Ö.'nün kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan S.Ö. mahkeme tutuklama müzekkeresi yazıldıktan sonra tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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