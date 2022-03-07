Uyuşturucudan 10'ar yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı - Haberler

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Uyuşturucudan 10'ar yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Uyuşturucudan 10'ar yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

KİLİS'te 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında 10'ar yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

KİLİS'te 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında 10'ar yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında 10'ar yıl 1'er ay hapis cezası bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlülerin Öncüpınar ve Demirışık mahallelerinde bağ evlerinde saklandıkları tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö., Ö.A. ve R.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucudan 10'ar yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Uyuşturucudan 10'ar yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Suç Araştırma Timi, Güncel, Haberler

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