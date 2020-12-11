Uyuşturucu zanlısının evinden servet çıktı
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Uyuşturucu zanlısının evinden servet çıktı

11.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:13
Uyuşturucu zanlısının evinden servet çıktı

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir uyuşturucu zanlısının evinde 14 adet altın bilezik, beştaş yüzük, 34 adet çeyrek altın 8 adet cep telefonu ve 3 adet tablet ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir uyuşturucu zanlısının evinde 14 adet altın bilezik, beştaş yüzük, 34 adet çeyrek altın 8 adet cep telefonu ve 3 adet tablet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri H.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 255 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 7 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Evde yapılan aramalarda 1 adet çalıntı motosiklet, çalıntı olduğu değerlendirilen 14 adet altın bilezik, 34 adet çeyrek altın, 1 adet beştaş yüzük, 8 adet cep telefonu, 3 adet tablet ve 1 adet araç multimedyası ele geçirildi.

Yetkililer, zanlı H.A. ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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