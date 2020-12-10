Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest
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Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest

10.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:31
Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti' yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti' yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Merzifon'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Buğdaylı Mahallesi'nde yakalanan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti.

Bulunduğu araçta 82,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilen şüpheli şahıs, mahkemeye çıkarıldı.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:33:32. #1.15#
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