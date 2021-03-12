Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi
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Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

12.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:20

Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, 2 bin 821 adet sentetik ecza hap, 157,39 gram metamfetamin maddesi, 20,21 gram esrar maddesi, 4,37 gram bonzai, 1,35 gram kokain maddesi, 1 adet captagon, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 TL para elde edildi.

Çarşamba sabahı yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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