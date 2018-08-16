Uyuşturucu Zanlısı 3 Şüpheli Adliyede

İstanbul'dan Samsun'a yaklaşık 10 bin adet ecstasy hap sokarak piyasaya sürmek isterken suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, genişletilen operasyon kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 18 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul'dan Samsun'a piyasaya sürmek üzere 9842 adet ectasy hap nakli yapan 3 şüpheli, ekiplerin sıkı takibi sonucunda eş zamanlı operasyon kapsamında yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, genişletilen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Ayhan Y., Sedat C. ve Mehmet Y. düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN