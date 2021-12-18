Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası

BURSA (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu alamaya giderken otomobilde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Cihat Aytaç'ı, (38) mola verdikleri dinlenme tesislerinde tabancayla vurarak öldüren Özlem Çetintaş'ın (36) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, önceki duruşmada, Aytaç'ı istemeyerek öldürdüğünü öne süren Çetintaş'ı, olaya ait cep telefonu görüntülerini dikkate alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Orhangazi ilçesinde, geçen yıl kasım ayında, Özlem Çetintaş, otomobilde birlikte yolculuk yaptığı Cihat Aytaç'a, mola verdikleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı'ndaki dinlenme tesislerinde, tabanca ile ateş etti. Ardından yerde yatan Aytaç'a tabancayla vurmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Cihat Aytaç kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Özlem Çetintaş ise tutuklandı.

Özlem Çetintaş, karar duruşmasına çıktı. Son sözü sorulan Çetintaş, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Aytaç'ı istemeyerek öldürdüğünü öne süren Çetintaş'ı, cep telefonu görüntülerini dikkate alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.