Uyuşturucu yetiştiren şahıslar fotokapana yakalandı
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Uyuşturucu yetiştiren şahıslar fotokapana yakalandı

Uyuşturucu yetiştiren şahıslar fotokapana yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uyuşturucu amaçlı Hint keneviri bitkisi yetiştiren 2 kişi jandarma ekiplerinin bölgeye yerleştirdiği fotokapan sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu amaçlı Hint keneviri bitkisi yetiştiren 2 kişi jandarma ekiplerinin bölgeye yerleştirdiği fotokapan sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hint keneviri ekimi yapıldığı duyumunun alınması üzerine ekim işlemlerini yapan şüphelilerin tespiti maksadıyla jandarma ekipleri tarafından bölgeye fotokapan yerleştirildi. Yapılan takipte şüpheli 2 kişinin görüntüsü fotokapan tarafından görüntülenince Jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan aramada 5 adet kova içine dikili 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.A.(39) ve M.G.(37) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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