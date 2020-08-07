Uyuşturucu yetiştirdikleri çiftliği pitbull ve kangal köpekleriyle korudular Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekiplerince pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korunan çiftliğe düzenlenen operasyonda 44 kilo 400 gram esrar ile bin 352 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekiplerince pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korunan çiftliğe düzenlenen operasyonda 44 kilo 400 gram esrar ile bin 352 kök kenevir ele geçirildi. Çiftlikte yakalanan köpekler ise barınağa teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir çiftlikte uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kandıra Hıdırlar Mahallesi'nde bulunan, pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korunduğu tespit edilen çiftliğe yapılan operasyonda çiftlikteki köpekler, barınak görevlilerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Köpeklerin etkisiz hale getirilmesi sonrasında çiftlikte yapılan aramalarda 44 kilo 400 gram esrar ve bin 352 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili çiftlik sahibi M.B. gözaltına alınırken, çiftlikte bulunan köpekler, Kandıra'da bulunan hayvan barınağına gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA