Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı
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Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

06.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:13
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da uyuşturucu imal edilen malzeme ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu imal edilen malzeme ve uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Ö.T. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada 99,96 gram metamfetamin maddesi, 13,45 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan birçok materyal ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.T. "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.T. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 19:15:09. #1.14#
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