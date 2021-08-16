Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
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Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi

Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda, Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Maddelerin ele geçirilmesi sonrasında düzenlenen operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi de çökertildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.
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