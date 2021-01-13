Uyuşturucu videosunda Ümitcan'ın yanındaki kadın, adliyeye sevk edildi (2)
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Uyuşturucu videosunda Ümitcan'ın yanındaki kadın, adliyeye sevk edildi (2)

13.01.2021 19:32 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:37
Uyuşturucu videosunda Ümitcan'ın yanındaki kadın, adliyeye sevk edildi (2)

ADLİ KONTROL UYGULANARAK SERBEST KALDIİzmir'de yakalanarak Ankara'ya getirilen şüpheli Fadime Büşra G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROL UYGULANARAK SERBEST KALDI

İzmir'de yakalanarak Ankara'ya getirilen şüpheli Fadime Büşra G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fatime Büşrü G., sorgusunun ardından 'konutu terk etmeme' şartıyla serbest bırakıldı. Fadime Büşra G.'nin mahkemedeki sorgusunda, görüntülerde kullandıkları uyuşturucuyu Ümitcan Uygun'un getirdiğini söylediği öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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