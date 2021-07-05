Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis
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Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis

Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de arkadaşının sevgilisi N.Ç.'ye (18) uyuşturucu vererek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ö.N. (33), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de arkadaşının sevgilisi N.Ç.'ye (18) uyuşturucu vererek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ö.N. (33), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 16 Ekim'de merkez Melikgazi ilçesinde Ö.N.'ye ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.N., arkadaşının kız arkadaşı N.Ç.'ye çikolata, çay ve bisküviler ile uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulundu. Mağdur kızın iş yerinden ayrılıp şikayetçi olmasının ardından şüpheli Ö.N. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.N. tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ö.N. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur N.Ç. duruşmaya katılmadı.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ö.N., "N.Ç. ile gönül bağımız, arkadaşlığımız vardı. Başkalarının dolduruşu ile benden para talep etmek amacıyla şikayette bulunduğunu düşünüyorum. Benden cep telefonu almamı istedi. Bu yüzden tartıştık. Rıza ile ilişkiye girdik. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.N.'yi, 'cinsel istismar' suçundan oy çokluğu ile 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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