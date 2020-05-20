Uyuşturucu ve uyuşturucudan kazandığı paralarla yakalandı Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 kiloya yakın uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen 11 bin 800 lira ile yakalan şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 kiloya yakın uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen 11 bin 800 lira ile yakalan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ederek ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İzmit'te bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.K. adlı şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 934.80 gr sentetik kannabinoid, 25,95gr metamfetamin, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 60TL ve 100 Euro nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA